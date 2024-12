Śląsk Wrocław ma swojego faworyta na ławkę trenerską

PA Images / Alamy / PressFocus Na zdjęciu: Valdas Dambrauskas i piłkarze Śląska Wrocław

Valdas Dambrauskas może zostać trenerem piłkarzy Śląska

Śląsk Wrocław zakończy rok kalendarzowy na ostatniej pozycji w PKO Ekstraklasie. W najbliższą sobotę zmierzy się w zaległym meczu 3. kolejki z Radomiakiem Radom, a ewentualna wygrana nie poprawi już miejsce w tabeli. W listopadzie klub zdecydował o zwolnieniu Jacka Magiery, a Marcin Dymkowski i Michał Hetel tymczasowo przejęli prowadzenie wicemistrzów Polski.

Zdaniem Piotra Janasa z “Gazety Wrocławskiej” faworytem zarządu wrocławskiego klubu na ławkę trenerską jest Valdas Dambrauskas. To 47-letni Litwin, który w ubiegłym miesiącu stracił posadę w Omonii Nikozja. O losie trenera wówczas zdecydowała porażka z Legią Warszawa (0:3) w Lidze Konferencji.

– Nazwisko nowego trenera powinno być znane najpóźniej do świąt Bożego Narodzenia, choć klub będzie robił wszystko, by wydarzyło się to już w tygodniu po meczu z Radomiakiem – przekazał dziennikarz. Dambrauskas w przeszłości odpowiadał za wyniki między innymi w Hajduk Split, Łudogorcu Razgrad czy też FK Żalgiris Wilno. W swoim CV ma mistrzostwa Bułgarii oraz dwa mistrzostwa Litwy.

Po 17 spotkaniach piłkarze Śląska mają w swoim w dorobku zaledwie 10 punktów, a jedyne zwycięstwo odnieśli nad Stalą Mielec (2:1) w 8. kolejce. Sobotnia rywalizacja Wojskowych z Radomiakiem rozpocznie się o godzinie 17:30.