Kluby Ekstraklasy wybrały lokalizacje zimowych zgrupowań
Kluby Ekstraklasy zaplanowały już swoje zimowe zgrupowania. Wśród wszystkich kierunków zdecydowanie dominuje tureckie Belek, które zostanie bazą treningową dla aż 10 drużyn. Wśród nich znajdą się między innymi Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze, a także Pogoń Szczecin i Widzew Łódź.
Tureckie wybrzeże zapewnia świetną infrastrukturę i stabilne warunki pogodowe, dlatego pozostaje priorytetem polskich drużyn. Potwierdza to łączna liczba 14 klubów wybierających Turcję (wliczając w to Antalyę, gdzie trenować będą m.in. Korona Kielce i Arka Gdynia).
Z trendu wyłamały się cztery kluby, które zdecydowały się na droższe i bardziej odległe lokalizacje. Lech Poznań wybrał Zjednoczone Emiraty Arabskie, udając się do Abu Zabi. Z kolei Legia Warszawa tradycyjnie postawiła na Półwysep Iberyjski, wybierając hiszpańskie Mijas. W Hiszpanii trenować będzie również Piast Gliwice (Albir). Jedynym klubem, który na przygotowania wybrał Portugalię i malownicze Algavre, jest Radomiak Radom.
Gdzie kluby Ekstraklasy odbędą zimowe zgrupowania? [LISTA]
- Legia Warszawa – Hiszpania, Mijas
- Lech Poznań – Zjednoczone Emiraty Arabskie, Abu Zabi
- Raków Częstochowa – Turcja, Belek
- Górnik Zabrze – Turcja, Belek
- Jagiellonia Białystok – Turcja, Belek
- Widzew Łódź – Turcja, Belek
- Pogoń Szczecin – Turcja, Belek
- Cracovia – Turcja, Belek
- Piast Gliwice – Hiszpania, Albir
- Korona Kielce – Turcja, Antalya
- KGHM Zagłębie Lubin – Turcja, Belek
- Radomiak Radom – Portugalia, Algavre
- Lechia Gdańsk – Turcja, Belek
- Wisła Płock – Turcja, Belek
- Arka Gdynia – Turcja, Antalya
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Turcja, Antalya
- GKS Katowice – Turcja, Antalya
- Motor Lublin – Turcja, Belek