Większość klubów Ekstraklasy zakończyła zmagania w 2025 roku. Niebawem drużyny udadzą się na zimowe zgrupowania. Już od jakiegoś czasu wiemy, gdzie będą stacjonowały polskie zespoły.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Kluby Ekstraklasy wybrały lokalizacje zimowych zgrupowań

Kluby Ekstraklasy zaplanowały już swoje zimowe zgrupowania. Wśród wszystkich kierunków zdecydowanie dominuje tureckie Belek, które zostanie bazą treningową dla aż 10 drużyn. Wśród nich znajdą się między innymi Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze, a także Pogoń Szczecin i Widzew Łódź.

Tureckie wybrzeże zapewnia świetną infrastrukturę i stabilne warunki pogodowe, dlatego pozostaje priorytetem polskich drużyn. Potwierdza to łączna liczba 14 klubów wybierających Turcję (wliczając w to Antalyę, gdzie trenować będą m.in. Korona Kielce i Arka Gdynia).

Z trendu wyłamały się cztery kluby, które zdecydowały się na droższe i bardziej odległe lokalizacje. Lech Poznań wybrał Zjednoczone Emiraty Arabskie, udając się do Abu Zabi. Z kolei Legia Warszawa tradycyjnie postawiła na Półwysep Iberyjski, wybierając hiszpańskie Mijas. W Hiszpanii trenować będzie również Piast Gliwice (Albir). Jedynym klubem, który na przygotowania wybrał Portugalię i malownicze Algavre, jest Radomiak Radom.

Gdzie kluby Ekstraklasy odbędą zimowe zgrupowania? [LISTA]