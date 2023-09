fot. Imago / Artur Kraszewski / APPA / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Bardzo interesująco zapowiada się potyczka Piasta Gliwice z Widzewem Łódź

Przed piątkowym starciem 10. kolejki PKO Ekstraklasy swoją opinią podzielił się opiekun łodzian

Były szkoleniowiec Stali Rzeszów przedstawił ciekawe spostrzeżenia dotyczące najbliższego rywala

Daniel Myśliwiec o atutach Piasta Gliwice

Widzew Łódź ma zamiar wywalczyć w piątkowy wieczór drugie zwycięstwo pod wodzą trenera Daniela Myśliwca w PKO Ekstraklasie. Przed tą potyczką szkoleniowiec łodzian zabrał głos w sprawie.

– Piast to mocna drużyna, kolejna po Koronie, której miejsce w tabeli mogłoby wskazywać, że nie jest w optymalnej formie. Gdy jednak spojrzymy na bardziej szczegółowe dane, to Piast ma w ostatnich meczach najwyższe skumulowane xG w lidze, co nie umknęło naszej uwadze. Jest też w czołówce ligi pod względem wysokich odbiorów – zauważył trener Widzewa cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Szkoleniowiec łodzian został zapytany o mocne strony najbliższego rywala. Myśliwiec wymieniał je ze spokojem. – Przygotowanie pod przeciwnika, jasno określony plan i adaptacja pod konkretny zespół, a dzięki temu skuteczność w tworzeniu sytuacji oraz wysokim podejściu pod rywala. Oprócz tego, Piast ma dobre stałe fragmenty gry – powiedział wprost trener.

– Skupiamy się na sobie, na tym, jak chcemy budować wachlarz swoich możliwości, ale to, co trenujemy w tak krótkim okresie, zależy od mocnych stron rywala – uzupełnił Myśliwiec.

