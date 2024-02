Lech Poznań wygrał w sobotę z Jagiellonią Białystok, a to nie koniec dobrych wiadomości. Do zdrowia i zarazem gry mają wrócić niebawem Miha Blazić i Mikael Ishak – przekazał na portalu X Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.

IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Mikael Ishak

Miha Blazić wraca do treningów z pierwszym zespołem

Niebawem zdolny do gry powinien być też Ishak

Lech będzie tym samym znacznie mocniejszy kadrowo

Kluczowi zawodnicy blisko powrotu

Pomimo nieobecności Mihy Brazicia czy Mikaela Ishaka Lech Poznań uporał się z Jagiellonią Białystok, wygrywając w sobotnim meczu 2:1. Od pierwszej minuty z powodu drobnego urazu nie mógł zagrać też w ten weekend Radosław Murawski.

Trener Mariusz Rumak ma powody do zadowolenia, bo jak przekazał Dawid Dobrasz z Myczyki.pl, Brazić wróci już w poniedziałek do treningów zresztą zespołu. Wszystko wskazuje więc na to, że będzie do dyspozycji szkoleniowca na najbliższe spotkania ligowe.

Miha Blazić w poniedziałek ma wrócić z drużyną do treningu. Lepiej zaczyna się czuć też Mikael Ishak. Radek Murawski nie zagrał w meczu z Jagą od początku, bo dopiero w piątek normalnie trenował z drużyną. To skutek drobnego urazu odniesionego w meczu z Zagłębiem



Dobrego dnia😉 — Dawid Dobrasz (@dobraszd) February 18, 2024

Co więcej coraz bliżej powrotu jest też Mikael Ishak. Na razie nie wiadomo czy czołowy napastnik Lecha Poznań wykuruje się do gry od pierwszej minuty w szlagierowym meczu ze Śląskiem Wrocław. Pewne jest natomiast to, że w pełni sił na występ w tym spotkaniu będzie już Murawski.

Dzięki odniesionej w sobotę wygranej i wpadkom rywali Lech zbliżył się do lidera z Białegostoku na odległość dwóch punktów.

