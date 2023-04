PressFocus Na zdjęciu: MIchał Świerczewski

Tuż po godzinie 11:00 poznaliśmy następcę Marka Papszuna

Raków objął Dawid Szwarga

Co na temat współpracy z nowym szkoleniowcem powiedział Michał Świerczewski, właściciel klubu?

Raków. Świerczewski: Dwukrotnie nam odmówił

Raków Częstochowa ma nowego trenera. To Dawid Szwarga. będzie miał za zadanie zastąpić Marka Papszuna, który wraz z końcem sezonu rozstaje się z posadą. Dotychczasowy opiekun Medalików miał pomagać w wyborze swojego następcy – Michał Świerczewski, właściciel klubu, zasięgnął jego porady, jednak nie była ona decydująca w całym procesie.

Co na konferencji prasowej dotyczącej wyboru trenera powiedział Michał Świerczewski?

– Już siedem lat temu do mojego notesu trafiła ta osoba, z którą kiedyś chciałbym współpracować. Wtedy Dawid Szwarga aplikował do pracy w akademii i wywarł na mnie tak pozytywne wrażenie, że stwierdziłem, że w przyszłości będzie bardzo dobrym trenerem. Historycznie mieliśmy kilka podejść, by go pozyskać. Dwukrotnie nam odmówił, raz z powodu pracy w Katowicach. Teraz stwierdziłem, że to dobry moment i się udało.