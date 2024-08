Piast Gliwice przegrał w Mielcu i stracił miano niepokonanego w lidze [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Domański i Grzegorz Tomasiewicz

Stal Mielec wygrywa z Piastem Gliwice

W meczu kończącym piątą kolejkę PKO Ekstraklasy, Stal Mielec podejmowała Piasta Gliwice. Goście przyjechali na Podkarpacie osłabieni, ponieważ kontuzjowani są Jorge Felix oraz Fabian Piasecki. Drużyna Aleksandara Vukovicia przystępowała do poniedziałkowego meczu jako jedyna niepokonana w tym sezonie.

Najlepszą okazję do zdobycia gola w pierwszej części gry miał Ilja Szkurin, który w 44. minucie trafił w słupek. Mimo że uderzenie było dobrze wymierzone, piłka nie znalazła drogi do bramki, co pozostawiło wynik bez zmian przed przerwą.

Stal znalazła sposób na defensywę gliwiczan w 79. minucie. Szkurin zapakował piłkę do siatki, uderzając na bliższy słupek. Dla napastnika było to drugie trafienie w tym sezonie. Gospodarze poszli za ciosem. W 84. minucie podanie Adriana Bukowskiego świetnie wykończył Ravve Assayag. Piast nie był w stanie odwrócić losów tego spotkania i ostatecznie trzy punkty pozostały w Mielcu.

Dla mielczan to było premierowe zwycięstwo w obecnych rozgrywkach i dzięki temu opuścili strefę spadkową. Ekipa Kamila Kieresia w następnej kolejce zmierzy się z Koroną Kielce, zaś Piast podejmie Zagłębie Lubin.

Stal Mielec – Piast Gliwice 2:0 (0:0)

1:0 Ilja Szkurin 79′

2:0 Ravve Assayag 84′