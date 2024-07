Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

PGE wycofuje się ze sponsorowania Stali Mielec

Stal Mielec właściwie przed każdym sezonem od momentu powrotu do PKO Ekstraklasy ma większe, bądź mniejsze problemy. Zazwyczaj do tej pory dotyczyły one licznych zmian personalnych w zespole. Zmieniali się bowiem trenerzy, odchodzili piłkarze, jednym słowem cały czas trwała rotacja. Mimo to drużyna z Podkarpacia cały czas dawała sobie radę w walce nie tylko o utrzymanie, ale i o środek tabeli.

Teraz jednak okazuje się, że kłopoty przed startem sezonu 2024/25 są znaczne. Mianowicie jak poinformował sam klub ze sponsorowania Stali Mielec wycofał się sponsor tytularny, czyli grupa PGE. Państwowy gigant wspierał mielczan od 2016 roku, kiedy to został partnerem strategicznym. Z kolei w 2018 roku Polska Grupa Energetyczna została sponsorem tytularnym.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie klubu, współpraca zakończyła się wraz z końcem lipca tego roku. Do tej pory logo PGE znajdowało się w centralnym miejscu na koszulkach zawodników. Dla zespołu z Ekstraklasy to bardzo duża strata, bowiem sponsor ten przynosił do klubu spore pieniądze. Przed władzami Stali teraz zadanie, aby spróbować znaleźć godnego następcę.

