Polonia Bytom rozpoczęła letnie okienko. Ściągnęła byłego ekstraklasowicza

Krzysztof Wołkowicz

Oficjalnie: Krzysztof Wołkowicz zasilił szeregi Polonii Bytom

Polonia Bytom poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Krzysztofa Wołkowicza. 30-letni pomocnik mógł dołączyć do zespołu Królowej Śląska bez kwoty odstępnego, ponieważ nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej umowy z dotychczasowym pracodawcą – Stalą Mielec. Mierzący 180 centymetrów piłkarz związał się z nowym klubem dwuletnim kontraktem.

– Nasze pierwsze rozmowy, żeby przekonać mnie do projektu Polonii Bytom, odbyły się już zimą. Jak widać, wszystko tutaj zmierza w dobrym kierunku, to też latem długo się nie zastanawiałem. Poza tym jestem ze Śląska i cieszę się, że wracam ponownie do regionu. Jako zawodnik zawsze chcę grać o najwyższe cele, dlatego w każdym meczu z całych sił walczę o zwycięstwo – powiedział Krzysztof Wołkowicz, cytowany przez klubowe media.

Dla beniaminka Betclic 1. Ligi to pierwsze wzmocnienie składu w trwającym letnim okienku transferowym. Krzysztof Wołkowicz, który rozegrał 50 spotkań na murawach PKO BP Ekstraklasy, powinien wnieść sporo jakości do ekipy prowadzonej przez Łukasza Tomczyka. Trzydziestolatek, który najlepiej czuje się na lewej stronie boiska, w swoim CV posiada wyżej wspomnianą Stal Mielec, GKS Tychy, GKS Bełchatów, Kotwicę Kołobrzeg, Wigry Suwałki oraz GKS Katowice, w którym jako junior stawiał pierwsze piłkarskie kroki.