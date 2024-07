Sensacyjny transfer gwiazdy Rakowa?! Chce go klub z Serie A

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Spory transfer z Rakowa na horyzoncie?

Raków Częstochowa w czasie trwającego obecnie letniego okienka transferowego jest dość mocno przebudowywany. Z zespołem spod Jasnej Góry pożegnał się już wielu zawodników, w tym chociażby Vladan Kovacevic, Giannis Papanikolaou oraz Marcin Cebula. Z drugiej zaś strony z klubu – pomimo licznych plotek i spekulacji – dołączyło oficjalnie tylko dwóch graczy. Ostatni transfer miał miejsce wczoraj.

Niemniej okazuje się, że w najbliższych dniach Medaliki mogą stracić bardzo wartościowego piłkarza. Bowiem według informacji przekazanych przez Gianluce di Marzio, John Yeboah znalazł się na celowniku Venezii. Zespół z Włoch w minionym sezonie wywalczył sobie awans do Serie A po barażach i szuka wzmocnień przed trudną walką o utrzymanie.

John Yeboah dla Rakowa Częstochowa rozegrał 44 mecze, w których zdobył 4 gole i zaliczył sześć asyst. Do zespołu Marka Papszuna trafił on ze Śląska Wrocław, gdzie był czołową postacią. W sumie w PKO Ekstraklasie Ekwadorczyk ma on 62 mecze i 17 goli. 24-latek przebywa aktualnie na Copa America wraz ze swoją drużyną narodową. Serwis “Transfermarkt” wycenia piłkarza na 1,5 miliona euro. JEgo umowa z Rakowem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

