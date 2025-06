Stal Mielec ma nowego napastnika! [NASZ NEWS]

Stal Mielec spadła z Ekstraklasy, ale w klubie liczą, że szybko uda się wrócić do elity. A jednym z tych, którzy mają w tym pomóc będzie nowy napastnik. Z informacji goal.pl wynika, że mielczanie sięgają po Hiszpana.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mario Losada

Dobre strzały z napastnikami

Jeśli chodzi o piłkarzy z formacji ofensywnej, to Stal Mielec miała w ostatnich latach świetnego „cela”. Najpierw Said Hamulić, potem Ilja Szkurin, a i Łukasz Wolsztyński zrobili swoje. Odejście Białorusina do Legii spowodowało jednak duże turbulencje w grze Stali, która ostatecznie nie zdołała utrzymać się w Ekstraklasie.

Teraz mielczanie powalczą o powrót do elity z nowym snajperem. Z informacji goal.pl wynika, że szeregi Stali zasili Mario Losada. To 28-letni napastnik, który ostatni sezon spędził na poziomie trzeciej ligi hiszpańskiej, w zespole CD Alcoyano. I trzeba przyznać, że ma za sobą udane rozgrywki, bo strzelił w nich 10 goli (w 35 meczach). Po tym sezonie skończył mu się kontrakt i został wolnym piłkarzem.



Z naszych informacji wynika, że Losada jutro ma się pojawić w Mielcu, aby podpisać kontrakt ze Stalą, co będzie oznaczało dla niego pierwsze występy poza Hiszpanią.

