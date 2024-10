Lech Poznań przekazał dobre wieści. Skończyło się na strachu

Lech Poznań przekazał, że Afonso Sousa i Ali Gholizadeh będą gotowi do gry na najbliższy mecz ligowy. Obaj ucierpieli w starciu z Koroną Kielce.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afonso Sousa

Lech przekazał dobre wieści kibicom

Lech Poznań wyrósł na głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa Polski. Po dziesięciu kolejkach Kolejorz zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, mając na koncie 25 punktów. Podopieczni trenera Nielsa Frederiksena grają na bardzo wysokim poziomie, a w ich szeregach błyszczy w szczególności Afonso Sousa. Portugalczyk jest uważany za lidera ofensywy, dlatego z niepokojem kibice przyjęli to, co stało się w ostatnim meczu z Koroną Kielce. W jednej z sytuacji pomocnik został mocno poturbowany przez rywala. Grał dalej, ale zadawano sobie pytanie, czy z jego zdrowiem jest wszystko w porządku.

We wtorek Lech opublikował raport zdrowotny po ostatniej ligowej kolejce. Okazuje się, że Sousa nie nabawił się poważniejszych problemów i będzie gotowy do gry w następnym meczu.

Zdolny do gry powinien być również Ali Gholizadeh, który boisko po rywalizacji z Koroną Kielce opuszczał przy wsparciu swoich kolegów. Badania nie wykazały poważniejszej kontuzji, a z klubowego komunikatu wynika, że do treningów wróci już w środę.

Zarówno Sousa, jak i Gholizadeh zapracowali na zaufanie i uznanie kibiców Lecha Poznań. Do niedawna obaj byli uważani za poważne wtopy transferowe, lecz pod wodzą Frederiksena stale się rozwijają. W sobotę 5 października Kolejorz zmierzy się przed własną publicznością z Motorem Lublin.