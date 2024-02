Śląsk znów rozczarował. Magiera: Zmieniliśmy styl i znów jesteśmy krytykowani

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław przegrał w piątek ze Stalą Mielec 0-1

To druga porażka wrocławian w rundzie wiosennej

Jacek Magiera przekonuje, że jego zespół cierpi na skutek zmiany stylu

Śląsk znów na kolanach. Magiera odpowiada na krytykę

Ciemne chmury zbierają się nad Śląskiem Wrocław, który w bardzo słabym stylu rozpoczął rundę jesienną. Zimą wrocławianie zajmowali fotel lidera Ekstraklasy i byli uważani za głównego kandydata do mistrzostwa Polski. Po porażkach z Pogonią Szczecin i Stalą Mielec sytuacja diametralnie się zmieniła, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich niemoc w ofensywie.

Piątkowe spotkanie ze Stalą miało dla Śląska dość pechowy przebieg. Gospodarze przeważali, tworzyli sobie sytuacje, lecz jedyną bramkę udało się strzelić gościom.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Jacek Magiera przyznał, że na fali krytyki jego drużyna zmieniła styl gry, stała się bardziej ofensywna, co skutkuje dalszą krytyką spowodowaną słabymi wynikami.

– W rundzie jesiennej byliśmy wielokrotnie krytykowani za styl. Zmieniliśmy go na dwa ostatnie mecze i dziś jesteśmy krytykowani za to, że gramy zbyt ofensywnie i nie wykorzystujemy okazji. Normalna sytuacja w Polsce. Wszyscy widzieliśmy, jaki to był mecz. Na pewno inny niż ten z Pogonią Szczecin tydzień temu. Zabrakło finalizacji i to jest główna rzecz, nad którą musimy popracować – mówił Magiera po przegranym meczu.

