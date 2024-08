Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Śląsk Wrocław zaskoczył, Patryk Klimala zostaje w klubie

Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie zdecydował się wyciągnąć pomocną dłoń w stronę Patryka Klimali. Napastnik był piłkarzem izraelskiego Hapoelu Beer-Szewa, lecz sytuacja w Izraelu wymusiła na nim szybkie opuszczenie kraju i powrót do Polski. Z początku zawodnik jedynie trenował z zespołem Jacka Magiery, lecz później okazało się, że związał się z klubem kontraktem do czerwca 2027 roku.

Pierwsze pół roku w Śląsku nie było dla Patryka Klimali łatwe. Choć wrocławianie zdobyli tytuł wicemistrza Polski, to indywidualne występy napastnika pozostawiały wiele do życzenia. Na początku bieżących rozgrywek doszło do sytuacji, w której napastnik został odsunięty od pierwszej drużyny i miał zostać sprzedany. Był blisko transferu do Belgii, lecz ostatecznie kibice storpedowali transakcję.

W międzyczasie rozegrał mecz na poziomie 3. Ligi, w którym popisał się zdobyciem hat-tricka. Prawdopodobnie dobry występ sprawił, że Śląsk zmienił zdanie ws. przyszłości 25-letniego zawodnika ze Świdnicy. Nowe informacje dot. Patryka Klimali przekazał Adam Sławiński z Kanału Sportowego.

– Patryk Klimala zostaje w Śląsku Wrocław. Zawodnik prędzej czy później dostanie kolejną szansę w pierwszej drużynie – przekazał Adam Sławiński w programie “Loża Piłkarska” w Kanale Sportowym.

Jak dotąd Patryk Klimala rozegrał tylko 11 spotkań w pierwszym zespole Śląska Wrocław, lecz nie zdobył w nich żadnej bramki. Z ostatnich zapowiedzi wynika, że wciąż będzie miał szanse na zdobycie debiutanckiego gola w barwach klubu z Dolnego Śląska.