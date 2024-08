ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Arsenal przebił PSG, Osimhen coraz bliżej odejścia z Napoli

Saga transferowa z udziałem Napoli i Victora Osimhena trwa już od kilku długich miesięcy. Reprezentant Nigerii miał opuścić Neapol latem ubiegłego roku, lecz ostatecznie parę miesięcy później podpisał nowy kontrakt z ogromną klauzulą wykupu. Aby obecnie móc sprowadzić napastnika trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu ponad 100 milionów euro. Konkretnie chodzi o kwotę ok. 120-130 mln euro, bowiem tyle wynosi suma odstępnego w umowie piłkarza. Do tej pory żaden klub nawet nie zbliżył się do oczekiwanej kwoty.

Jeszcze do niedawna wiele wskazywało na to, że Victor Osimhen zamieni Włochy na Francję. Nigeryjczyk miał trafić do Paris Saint-Germain, z którym uzgodnił już warunki kontraktu. Jednak z informacji podanych przez radioradio.it wynika, że nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Do gry w ostatnim momencie wszedł Arsenal, przebijając tym samym ofertę francuskiego klubu. Taki obrót spraw przypadł do gustu Napoli, które chce przyśpieszyć rozmowy z Kanonierami. Problem w tym, że sam piłkarz przychylniej spogląda na ofertę z Paryża.

Dlaczego Osimhen woli trafić do PSG? Zdaniem radioradio.it chodzi o warunki indywidualnego kontraktu. Arsenal proponuje niższe wynagrodzenie niż klub z Francji.

Na ten moment ciężko wskazać, jak dalej rozwinie się sytuacja. Pewne jest natomiast, że Napoli desperacko potrzebuje pozbyć się Osimhena. Obecność byłego króla strzelców Serie A blokuje możliwość sprowadzenia Romelu Lukaku oraz innych piłkarzy, o których prosił nowy trener Partenopei – Antonio Conte.