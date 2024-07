Patryk Klimala miał zostać nowym piłkarzem Standardu Liege. Do transferu potrzebne były tylko testy medyczne. Jednak jak poinformował Sacha Tavolieri klub wycofał ofertę kontraktu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Kibice storpedowali transfer Klimali do Standardu Liege

Patryk Klimala w związku z decyzją Jacka Magiery musi szukać sobie nowego klubu. Napastnik nie widnieje w planach szkoleniowca Śląska Wrocław i dostał wolną rękę w negocjacjach z nową drużyną. W ostatnich dniach wiele wskazywało na to, że Polak zasili szeregi Standardu Liege. Belgijski klub nie tylko porozumiał się z piłkarzem, ale również z samym klubem z Wrocławia. Do finalizacji transferu wystarczyło tylko przejść testy medyczne, ale sytuacja diametralnie uległa zmianie.

Jak poinformował Sacha Tavolieri temat transferu Klimali do Standardu Liege upadł w ostatniej chwili. Powodem takiego obrotu wydarzeń miały być negatywne opinie kibiców belgijskiego zespołu odnośnie polskiego napastnika. Wielu z nich po informacjach od kibiców Śląska otwarcie krytykowało zarząd za bezmyślną politykę transferową. Fani byli zdania, że jeśli do klubu ma trafić taki napastnik jak Klimala, to lepiej nie sprowadzać żadnego zawodnika. Warto odnotować, że pomysłem sprowadzenia piłkarza wrocławskiego klubu był dyrektor ds. rekrutacji – Laurent d’Affnay.

Klimala w Śląsku spędził zaledwie nieco ponad pół roku. Do Ekstraklasy trafił zimą 2024 roku, a w drugiej części poprzedniego sezonu rozegrał 11 meczów. Do siatki rywala nie udało mu się trafić, lecz zaliczył jedną asystę. Wcześniej był piłkarzem takich klubów jak Hapoel Beer-Sheeva, New York Red Bulls czy Celtic Glasgow.