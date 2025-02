Śląsk Wrocław zaskoczył wszystkich. Co za mecz [WIDEO]

Mateusz Porzucek / PressFocus Na zdjęciu: Piotr Samiec-Talar

Śląsk Wrocław robi krok w kierunku utrzymania

W sobotnie popołudnie Śląsk Wrocław po raz pierwszy od października wygrał ligowe spotkanie. W 21 kolejce Ekstraklasy pokonali oni 3:0 Widzew Łódź. Jest to pierwsze ligowe zwycięstwo Śląska od 23 października kiedy to pokonali 2:1 Stal Mielec. Na ten moment kiedy nie rozegrano jeszcze wszystkich meczów w bieżącej kolejce, do wyjścia ze strefy spadkowej brakuje im siedmiu punktów. Obecnie zajmują nadal ostatnie miejsce w tabeli.

Już w 4 minucie spotkania gospodarze otworzyli wynik za sprawą bramki Piotra Samca-Talara, który po podaniu w pole karne od Marca Llinaresa skierował piłkę do bramki.

W 59 minucie pechową bramkę samobójczą strzelił środkowy obrońca Widzewa Luis Silva.

Kilka minut później drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał młody defensor Widzewa, Paweł Kwiatkowski.

W 77 minucie ostateczny wynik spotkania ustalił Mateusz Żukowski, który zdobył pierwszego gola w tym sezonie, a asystował mu Piotr Samiec-Talar.

Następny mecz Śląsk Wrocław zagra w przyszłą sobotę na wyjeździe z Koroną Kielce. Z kolei Widzew tego samego dnia podejmie u siebie Pogoń Szczecin.

