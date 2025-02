Urban ocenił Lewandowskiego w Barcelonie. Mógł grać na Camp Nou przed nim

Jan Urban w przeszłości błyszczał w lidze hiszpańskiej w barwach Osasuny Pampeluna. W wywiadzie dla dziennika AS wrócił pamięcią do czasów, gdy łączono go z FC Barceloną.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Urban był łączony z Barceloną, porównywali go do Laudrupa

Jan Urban kojarzony jest nie tylko z piłką nożną w Polsce, ale również w Hiszpanii. Obecny trener Górnika Zabrze to legenda Osasuny Pampeluna, w której występował jako piłkarz w latach 1989-1995. Ponadto był zatrudniony w klubie w roli trenera pierwszego zespołu w sezonie 2014-2015. Z kolei na początku przygody trenerskiej pracował z młodzieżowymi zespołami Los Rojillos.

Przy okazji sobotniego meczu Osasuna – Real Madryt polski szkoleniowiec udzielił wywiadu dziennikowi AS. W rozmowie z hiszpańskimi mediami Jan Urban wrócił pamięcią do czasów, gdy łączono go z dużym transferem do FC Barcelony. To właśnie 62-latek mógł być pierwszym Polakiem w Dumie Katalonii. Porównywano go wtedy do legendarnego Michaela Laudrupa.

– Byłem bardzo podekscytowany tą możliwością. Moja żona wycinała artykuły, które ukazywały się w gazetach. Trenerem Barcelony był Johan Cruyff, który był moim idolem kiedy grałem w Ajaxie. Byłoby to coś niesamowitego, ale nie udało się tego osiągnąć. Poza tym grał tam Laudrup, o którym mówili, że jest do mnie podobny. No cóż, przepraszam, tak naprawdę mówili, że to ja jestem do niego podobny, że to ja jestem tym dobrym (śmiech) – powiedział Jan Urban na łamach dziennika AS.

Nie zabrakło również wątku o Robercie Lewandowskim. Przez długi czas to Jan Urban był najskuteczniejszym Polakiem w La Lidze, lecz obecnie to miano dzierży aktualna gwiazda FC Barcelony. Zdaniem doświadczonego trenera Lewandowski jest lepszym napastnikiem niż on sam był. W dodatku ocenił, że jego występy mimo 36 lat są wciąż spektakularne.

– Jest lepszy ode mnie. Jest prawdziwym napastnikiem, nie tak jak ja. W wieku 36 lat jego występy są spektakularne. Jeśli Barca stworzy sytuacje, strzeli wiele goli, ponieważ jego intuicja i inteligencja są na najwyższym poziomie – dodał trener Górnika Zabrze.