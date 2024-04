Ali Gholizadeh doznał urazu kolana i konieczny będzie zabieg. Reprezentanta Iranu czeka więc przerwa w treningach wynosząca od 4 do 6 tygodni.

Ali Gholizadeh póki co kompletnie nie spełnia oczekiwań w Lechu Poznań

Skrzydłowy dopiero w październiku zadebiutował w barwach Kolejorza

28-letni Irańczyk nabawił się kolejnej kontuzji i znów będzie pauzował

Oficjalnie: Ali Gholizadeh wypada z gry na 4-6 tygodni

Lech Poznań sprowadził Alego Gholizadeha w lipcu 2023 roku za niespełna 2 miliony euro z belgijskiego klubu Royal Charleroi SC. To zdecydowanie najdroższy zakup w historii Kolejorza. 28-latek póki co nie spełnia jednak oczekiwań w stolicy Wielkopolski.

Prawoskrzydłowy przechodząc do polskiego zespołu był w trakcie leczenia poważnej kontuzji, dlatego debiut w nowych barwach mógł zaliczyć dopiero w październiku. 36-krotny reprezentant Iranu od tamtej pory rozegrał 12 meczów, ale ani razu nie wpisał się na listę strzelców i nie zaliczył żadnej asysty.

Jakby tego było, to Ali Gholizadeh w spotkaniu ze Stalą Mielec (0:0) nabawił się kolejnego urazu kolana. W związku z tym zawodnika czeka zabieg, który przejdzie we wtorek. Urodzony w Teheranie piłkarz do treningów z drużyną powinien wrócić za 4-6 tygodni.

