Skrzydłowy Jagiellonii kontuzjowany. Siemieniec powiedział co dalej

Siemieniec komentuje nieobecność Kamila Jóźwiaka

Jagiellonia Białystok w tę rundę wiosenną, choć de facto do takiej jej bardzo daleko, weszła bardzo dobrze. Na inaugurację Duma Podlasia okazała się lepsza od Widzewa Łódź w hicie kolejki, a w sobotni wieczór pewnie pokonała Motor Lublin aż 4:1. Tym samym ekipa Adriana Siemieńca staje się głównym faworytem do mistrzostwa Polski, mając aktualnie dwa punkty przewagi nad drugą Wisłą Płock.

Nie da się więc ukryć, że kibice mogą być zadowoleni, lecz należy jeszcze pamiętać o rozgrywkach Ligi Konferencji Europy, gdzie Białostoczanie będą mieli sporo do roboty. Dlatego też konieczna jest mocna kadra i przede wszystkim zdrowa. W rywalizacji z Motorem zabrakło bowiem Kamila Jóźwiaka, który tydzień wcześniej wyszedł w pierwszym składzie. Okazuje się, że to przez uraz, choć jak powiedział szkoleniowiec Jagiellonii, nie jest on zbyt poważny.

– Kamil nie był dziś dostępny przez uraz. To nie jest bardzo poważny temat, ale chcemy to wyciszyć, dlatego wyłączyliśmy go z tego meczu. Ten uraz był jeszcze po meczu z Widzewem. Liczę na to, że wróci od wtorku do treningu. Musimy dobrze tym zarządzać, bo wiemy jak wygląda sytuacja ze zgłoszeniami do Ligi Konferencji – powiedział Adrian Siemieniec na konferencji prasowej po meczu z Motorem Lubin cytowany przez Jakuba Seweryna na platformie X.

