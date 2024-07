Kamil Kuzera we wtorek pożegnał się z Koroną Kielce za porozumieniem stron, nieoficjalnie przekazał serwis "WKielcach.info". Klub po dwóch kolejkach ma zero punktów na swoim koncie.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kamil Kuzera

Kamil Kuzera odchodzi z Korony Kielce

Korona Kielce nowy sezon PKO Ekstraklasy rozpoczęła bardzo źle, a być może nawet fatalnie. Zespół prowadzony przez Kamila Kuzerę w lecie przeszedł spore zmiany i to nie tylko na boisku, ale i w gabinetach. Z drużyną pożegnał się prezes Jabłoński oraz dyrektor sportowy Paweł Golański. W dodatku ze sztabu szkoleniowego odeszło wielu asystentów trenera Kuzery. To wszystko mogło zapowiadać komplikacje w Kielcach, ale chyba nikt nie spodziewał się tak słabego startu ligi.

Popularne Scyzory po dwóch kolejkach mają na swoim koncie zero punktów i bilans bramkowy, który wynosi 0:4. Tym samym można było się spodziewać, że najbliższe dni będą w Koronie nerwowe, ale nie do tego stopnia. Według nieoficjalnych doniesień serwisu “WKielcach.info”, z klubem we wtorek pożegnał się trener Kamil Kuzera. Do rozstania miało dojść za porozumieniem stron i w najbliższym meczu z Motorem Lublin zespół ma poprowadzić ktoś z dotychczasowego sztabu szkoleniowego.

Kamil Kuzera był trenerem Złocisto-Krwistych od listopada 2022 roku. W tym czasie prowadził zespół w 57 spotkaniach, w których zanotował średnią punktową 1,32 pkt/mecz, ale dwukrotnie uchronił zespół przed spadkiem z ligi. Wcześniej przez lata pełnił rolę asystenta w sztabie szkoleniowym Korony oraz był jej wieloletnim zawodnikiem.

