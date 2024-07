PressFocus Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Dominik Marczuk trafi do Ligue 1?!

Dominik Marczuk to jeden z tych zawodników, którzy miniony sezon z pewnością zaliczą do bardzo udanych. Prawy wahadłowy lub też prawy skrzydłowy Jagiellonii Białystok rozgrywki 2023/24 w PKO Ekstraklasie miał bardzo dobre. Raptem 20-letni zawodnik w 39 meczach zdobył siedem goli i zanotował 14 asyst, co pozwoliło mu na zajęcie czołowych miejsc w klasyfikacji kanadyjskiej. Poza tym dzięki dobrej grze otrzymał także szansę powołania do reprezentacji Polski.

Nie może więc dziwić, że w ostatnich tygodniach intensywnie spekulowano o tym, jaka przyszłość czeka Marczuka w Białymstoku. Jakiś czas temu wydawało się, że po sprzedaży Bartłomieja Wdowika, Jaga zrobi wszystko, aby zatrzymać drugiego bardzo istotnego gracza. Może się jednak okazać, że będzie to niemożliwe bowiem jak informuje “lepetitlillois.com.” Polak znalazł się na celowniku Lille OSC.

Zespół z Francji chciałby wzmocnić swoją prawą stronę i to właśnie zawodnik Jagiellonii został wytypowany jako jeden z tych, którzy mogliby dołączyć do zespołu z Ligue 1, który w minionym sezonie zajął 4. miejsce w tabeli. Działacze mieli skontaktować się już klubem z PKO Ekstraklasy. Serwis “Transfermarkt” wycenia Marczuka na 3,50 milion euro, a jego umowa z mistrzem Polski wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

