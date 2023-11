Rewelacja ligi mogła zagrać w innym klubie Ekstraklasy. Zadecydowała geografia

Pedro Henrique to jedna z rewelacji trwającego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Brazylijczyk w lecie trafił do Radomiaka i w 13 ligowych meczach strzelił osiem goli. Pozyskaniem 26-latka interesował się także inny klub naszego kraju, jednak - jak zdradza Szymon Janczyk z Weszło.com, zadecydowały kwestie "geograficzno-kulturowe".

IMAGO/ P. Dziurman / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Pedro Henrique

Pedro Henrique to jedno z odkryć tego sezonu PKO BP Ekstraklasy

Brazylijczyk notuje znakomite otwarcie w barwach Radomiaka

26-latek był obserwowany także przez inny klub z ligi

Ekstraklasa. Pedro Henrique miał ofertę z innego klubu

Pedro Henrique dołączył do Radomiaka w letnim okienku. Brazylijczyk został pozyskany z Farense. Już w debiucie w PKO BP Ekstraklasie 26-latek strzelił gola i zanotował asystę, a ekipa z Radomia wygrała 2:0 z Górnikiem Zabrze. Po 13. kolejkach wychowanek Grêmio Esportivo Anápolis ma na koncie osiem trafień.

Okazuje się, że Henrique był obserwowany także przez inny klub z najwyższej klasy rozgrywkowe. W swoich szeregach widziała go także Jagiellonia, ale – jak w rozmowie z Szymonem Janczykiem (Weszło.com) mówił Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy białostoczan – “warunki finansowe były nie do zaakceptowania”.

Wpływ na wybór Radomiaka kosztem Jagiellonii miały także inne kwestie, co dziennikarzowi zdradził Oktawian Moraru, dyrektor sportowy ekipy z Radomia:

– Chodziło o sprawy geograficzno-kulturowe. Pedro dowiedział się, że Białystok to już delikatne odludzie, że mentalność jest tam inna, a poza tym jest zimniej i tuż obok jest Białoruś, czyli wojna. Radom jest bliżej centrum Polski, słyszałem, że to go przekonało.