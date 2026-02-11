Raków właśnie to ogłosił. Wahadłowy odchodzi z klubu

16:08, 11. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Raków Częstochowa

Raków Częstochowa poinformował dzisiaj, że wraz z końcem sezonu i wygasającym wówczas kontraktem, z klubem pożegna się Srdjan Plavsić. Wahadłowy obecnie wypożyczony jest do Banika Ostrawa.

Łukasz Tomczyk
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Raków poinformował o rozstaniu

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie dobrze, choć trzeba przyznać, że wejście w 2026 roku nie jest w wykonaniu już piłkarzy Łukasza Tomczyka takie optymistyczne. Przede wszystkim Medaliki uległy w rywalizacji z Wisłą Płock, a w miniony weekend przed własną publicznością tylko podzielili się punktami z Radomiakiem Radom. To powoduje, biorąc pod uwagę także inne wyniki, że walka o mistrzostwo nieco odskoczyła.

Niemniej z pewnością klub spod Jasnej Góry ma wystarczająco możliwości i predyspozycji, aby jeszcze zawalczyć o złoty medal. Niezależnie od tego, władze zespołu jednak już szykują kadrę na kolejną kampanię i przeprowadzają wietrzenie szatni. Raków bowiem właśnie poinformował, że wraz z końcem sezonu, a więc także w momencie wygaśnięcia kontraktu, z drużyną pożegna się Srdjan Plavsić. Serbski lewy wahadłowy obecnie znajduje się na wypożyczeniu w czeskim Baniku Ostrawa.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Srdjan Plavsić związany był z Medalikami od lipca 2023 roku. Wówczas dołączył do Rakowa ze Slavii Praga. Przez ten czas w pierwszym zespole wystąpił jednak tylko 35 razy. Zdołał zdobyć jednego gola oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 30-latka na 450 tysięcy euro.

Zobacz także: Ekspert z Portugalii o Ivanie Limie, nabytku Piasta: Ma jedno, konkretne marzenie [NASZ WYWIAD]