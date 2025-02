Dwa błędy bramkarzy i rehabilitacja Trelowskiego. Problemy Rakowa [WIDEO]

Raków Częstochowa - GKS Katowice to drugie sobotnie spotkanie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bohaterami, zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi, byli bramkarze.

Grzegorz Misiak / Mateusz Sobczak / PressFocus Na zdjęciu: Raków Czestochowa - GKS Katowice

Raków – GKS: bramkarze w świetle reflektorów

Faworytem pojedynku Raków Częstochowa – GKS Katowice byli gospodarze, którzy walczą o mistrzostwo Polski. Zwycięstwo pozwoliłoby im – przynajmniej na chwilę – zmniejszyć stratę do Liderującego Lecha do jednego oczka. Jednak w starciu z beniaminkiem podopieczni Marka Papszuna nie mogli automatycznie dopisać sobie trzech punktów.

W 19. minucie Marcin Wasielewski posłał długie podanie na wolne pole. Kacper Trelowski wyszedł z bramki, ale nie przejął piłki, do której dopadł Sebastian Berger. Wydawało się, że napastnik GKS-u nie zamknie akcji strzałem, jednak 25-latek zaskoczył golkipera rywali uderzeniem tuż przy słupku. 21-latek w tej sytuacji popełnił dwa zauważalne błędy.

Będzie niespodzianka w Częstochowie?! 👀



Sebastian Bergier sprytnym strzałem z ostrego kąta daje prowadzenie @_GKSKatowice_ 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/gMx0qG786i — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 8, 2025

Raków wyrównał w 54. minucie. Dawid Kudła pod presją Jonatana Brunesa zagrał na tyle niecelnie, że Norweg przeciął to podanie. Futbolówka trafiła do Władysława Koczerhina, który odegrał do Iviego Lopeza, a Hiszpan umieścił ją w siatce.

FATALNY błąd obrony gości i Ivi Lopez wyrównuje! 🔥



To trzeba zobaczyć na własne oczy 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/52agSdRnG2 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 8, 2025

W 62. minucie Trelowski w efektownym stylu zrehabilitował się za błąd przy straconej bramce. Golkiper Rakowa popisał się kapitalną paradą po strzale Arkadiusza Jędrycha z rzutu karnego.

Jednak trzy minuty później nie miał zbyt wiele do powiedzenia przy uderzeniu Mateusza Kowalczyka, który znakomicie poradził sobie z defensywą gospodarzy.

Ostatecznie GKS Katowice zdołał utrzymać korzystny wynik i wygrał 2:1 z Rakowem Częstochowa. Duży udział w tym sukcesie miał Kudła, który w drugiej połowie zaliczył kilka udanych interwencji.

Raków Częstochowa – GKS Katowice

Ivi Lopez 54′ – Bergier 19′, Kowalczyk 65′