Radomiak Radom oficjalnie potwierdził, że Michał Kaput na zasadzie transferu definitywnego wraca do klubu. Podpisał z zespołem umowę na kolejne dwa lata.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Michał Kaput

Powrót pomocnika do Radomiaka Radom

Radomiak Radom dość przeciętnie rozpoczął nowy sezon. Po czterech dotychczasowych meczach piłkarze Bruno Baltazara mają tylko trzy punkty i z pewnością kibice oczekiwali nieco więcej. Niemniej z pewnością gra Zielonych w porównaniu do poprzedniego sezonu wygląda lepiej.

Najważniejsze dla wszystkich kibiców są jednak wyniki i dlatego klub nadal poszukuje wzmocnień przed zamykającym się wkrótce okienkiem transferowym. Jednym z ważniejszych miejsc na boisku do wzmocnienia była linia pomocy i to właśnie udało się uzupełnić. Jak oficjalnie poinformował już Radomiak w swoich mediach społecznościowych, nowym graczem klubu został Michał Kaput. Dla 26-letniego pomocnika jest to powrót na Struga 63 po kilku latach gry w Piaście Gliwice.

Kaput w sumie na boiskach PKO Ekstraklasy wystąpił 68 razy. Dla Piasta zrobił to 30-krotnie. Ogółem ma na swoim koncie w barwach Radomiaka ma 137 występy, 6 goli i 2 asysty. Z zespołem z Radomia podpisał umowę na dwa kolejne sezony. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.

