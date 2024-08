Newscom / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Celtic Glasgow chce Mateusza Bogusza

Mateusz Bogusz notuje fantastyczne miesiące w MLS, gdzie wyrósł na jedną z gwiazd nie tylko Los Angeles FC, ale również całej ligi. Wyśmienita dyspozycja polskiego piłkarza oraz fantastyczne statystyki indywidualne owocują zainteresowaniem ze strony silnych klubów w Europie. Najnowsze doniesienia związane z przyszłością 22-latka sugerują, że Polak może pod koniec sierpnia wrócić do Europy.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że Mateusz Bogusz znalazł się pod lupą Celtiku Glasgow. Co więcej, szkocki klub prowadzi obecnie rozmowy z Los Angeles FC ws. kwoty transferu oraz z samym piłkarzem ws. warunków kontraktu. Dziennikarz zasugerował, że ostateczna suma transakcji może sięgnąć okolic 8-10 milionów euro. Okno transferowe w Szkocji zamyka się za tydzień z piątku na sobotę (30/31 sierpnia) o północy.

Celtic w poprzednim sezonie wywalczył mistrzostwo Szkocji, więc na pewno zagra w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Dla zawodnika urodzonego w Rudzie Śląskiej byłby to duży sportowy awans, bowiem w przeszłości nie mógł liczyć na grę w tak prestiżowych rozgrywkach. Wcześniej reprezentował takie kluby jak Leeds United, UD Ibiza czy UD Logrones.

W trwających rozgrywkach w lidze MLS Mateusz Bogusz ma na swoim koncie 24 mecze, w których zdobył 13 goli i zaliczył 5 asyst. Obecna umowa wiążę go z Los Angeles FC do grudnia 2026 roku. Wartość rynkowa piłkarza to ok. 4 mln euro.