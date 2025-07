Radomiak Radom dokonał szóstego transferu. Brazylijczyk trafił do Ekstraklasy

Radomiak Radom ogłosił pozyskanie nowego zawodnika. Joao Pedro dołączył do Zielonych na zasadzie transferu definitywnego z Charlotte.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Henriques

Joao Pedro dołączył do Radomiaka

Radomiak Radom pozostaje aktywny podczas letniego okna transferowego. Do zespołu trafili już Alex Niziołek z Borussii Dortmund, Filip Majchrowicz z Górnika Zabrze, Vasco Lopes z AVS Futebol, Depu z Gil Vicente oraz Jeremy Blasco z SD Huesca. Teraz przyszedł czas na kolejne wzmocnienie. W sobotę klub oficjalnie ogłosił transfer Joao Pedro.

22-letni Brazylijczyk zasilił szeregi Radomiaka na zasadzie transferu definitywnego z amerykańskiego Charlotte FC. Podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. To lewy obrońca z ciekawym CV.

Piłkarską karierę Pedro rozpoczynał w brazylijskim Juventude, a następnie trafił do Athletico Paranaense. Później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, by reprezentować barwy Crown Legacy oraz Charlotte FC z Major League Soccer.

Drugą część ostatniego sezonu spędził już w Europie na wypożyczeniu w portugalskim Rio Ave. W barwach tego zespołu wystąpił w pięciu meczach ligi portugalskiej oraz jednym spotkaniu Pucharu Portugalii.

Nowy nabytek Radomiaka może pochwalić się również powołaniem do reprezentacji Brazylii do lat 18, co tylko potwierdza, że był uznawany za obiecujący talent. W Radomiu Brazylijczyk ma za zadanie wzmocnić lewą stronę defensywy i powalczyć o miejsce w podstawowym składzie. Pedro będzie występował z numerem 20 na koszulce.