Radomiak czeka na decyzję. Mecz z Górnikiem będzie wielkim świętem

Radomiak Radom liczy na otwarcie dwóch nowo wybudowanych trybun na mecz z Górnikiem Zabrze. Klub jest bardzo blisko pozytywnej decyzji i ma nadzieję, że kibice zapełnią cały stadion.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Radomiak liczy na szybkie otwarcie nowych trybun

Radomiak Radom od miesięcy czekał na moment, w którym stadion przy ulicy Struga 63 będzie można uznać za w pełni gotowy. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał już pozwolenie na użytkowanie trybun wschodniej i zachodniej, donosi serwis echodnia.eu. To oznacza, że obiekt spełnia kluczowe wymagania i może zostać dopuszczony do organizacji meczu przy czterech trybunach.

Według doniesień straż pożarna i inspekcja sanitarna zakończyły kontrole wynikiem pozytywnym. Dzięki temu wykonawca inwestycji mógł złożyć oficjalny wniosek o dopuszczenie całego stadionu do użytkowania. Równolegle swoje końcowe odbiory prowadzi Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, który nadzorował prace budowlane od początku realizacji projektu.

Radomiak ma nadzieję, że 28 listopada kibice zobaczą pierwszy mecz przy Struga 63, gdzie wypełnią się wszystkie cztery trybuny. Starcie z Górnikiem Zabrze będzie ostatnim domowym spotkaniem w tym roku i klub chciałby, aby odbyło się w wyjątkowej oprawie. Do pełnego otwarcia potrzebna jest jeszcze zgoda służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych. Na tym etapie wydaje się, że to formalność, jednak klub czeka na ostateczne dokumenty.

W poniedziałek wyprzedano wszystkie bilety na trybunę północną i południową. Wieczorem Radomiak wydał oświadczenie, w którym poinformował o ogromnym zainteresowaniu kibiców. – Klub złożył wszystkie niezbędne dokumenty, aby rozpocząć sprzedaż wejściówek na dwie nowo wybudowane trybuny. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej uzyskać wymagane pozwolenia i uruchomić sprzedaż również na te sektory – czytamy.

