PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk musi raportować sytuację finansową do PZPN-u

Lechia Gdańsk po roku nieobecności w najwyższej klasie rozgrywkowej wraca do PKO Ekstraklasy. Biało-zieloni nie mieli problemów z tym, aby finiszować w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi na 1. miejscu i z przewagą sześciu punktów wyprzedzili pozostałych rywali. Mimo awansu do wyższej ligi Lechiści mierzą się z ogromnymi problemami natury finansowej. Głównie chodzi o zaległości względem pracowników, piłkarzy, a nawet innych klubów.

Polski Związek Piłki Nożnej na problemy gdańskiego klubu postanowił zareagować. Z komunikatu wydanego w czwartek po południu jasno wynika, że Lechia Gdańsk wobec nadzoru finansowego będzie musiała regularnie co dwa miesiące wysyłać do PZPN-u potwierdzenia zapłaty swoich zobowiązań. Co więcej, co miesiąc federacja oczekuje sprawozdań z prognoz finansowych.

– W ramach nałożonego rozszerzonego nadzoru finansowego Klub Lechia Gdańsk został zobowiązany do:

1. Regularnego – tj. co dwa miesiące – przedstawiania potwierdzeń zapłaty zobowiązań kontraktowych oraz zobowiązań wynikających z zawartych porozumień przedstawionych w ramach procesu licencyjnego;

2. Comiesięcznego przedstawiania sprawozdania z realizacji złożonej prognozy finansowej, a w razie wystąpienia odchyleń o co najmniej 20% względem prognozowanych założeń, do jej aktualizacji – napisał Polski Związek Piłki Nożnej w oficjalnym komunikacie.

Lechia Gdańsk sezon 2024/2025 w PKO Ekstraklasie rozpocznie od meczu ze Śląskiem Wrocław. Podopieczni Szymona Grabowskiego wyjazdowe spotkanie z wicemistrzem kraju rozegrają w piątek (19 lipca) o godzinie 20:30.