Łukasz Zwoliński, póki co nie przeniesie się do Wisły Kraków. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Raków Częstochowa zablokował transfer z uwagi na brak porozumienia z piłkarzem.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Raków zablokował transfer Łukasza Zwolińskiego do Wisły

Wisła Kraków lada moment rozpocznie grę w eliminacjach Ligi Europy. Przed startem nowego sezonu Biała Gwiazda wykonała kilka ruchów na rynku transferowym, aby wzmocnić zespół. Do klubu miał trafić również m.in. nowy napastnik, lecz jak się okazuje, transfer upadł na ostatniej prostej. O szczegółach nieudanego zakupu Łukasza Zwolińskiego z Rakowa Częstochowa opowiedział Tomasz Włodarczyk z kanału Meczyki.pl w programie “Okno Transferowe”.

– Zwoliński był blisko transferu do Wisły. We wtorek wpłynęła oferta i gdyby wszystko potoczyło się zgodnie z planem, napastnik miał przejść testy medyczne w środę. Ostatecznie transfer nie doszedł do skutku, ponieważ piłkarz i Raków Częstochowa nie mogą dojść do porozumienia finansowego przy rozstaniu – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie “Okno Transferowe”.

Dziennikarz poinformował również, że Zwoliński został zesłany do rezerw Rakowa. 31-latek nie ma przyszłości w zespole spod Jasnej Góry i wciąż musi szukać nowego klubu. Były piłkarz m.in. Lechii Gdańsk i HNK Goricy trafił do Częstochowy przed rokiem na zasadzie wolnego transferu. Łącznie rozegrał w barwach Medalików 38 meczów, w których zdobył 8 bramek.

Na ten moment wygląda na to, że Wisła musi nadal szukać odpowiedniego piłkarza, który wzmocni formację ofensywną. Podopieczni Kazimierza Moskala pierwszy mecz w sezonie 2024/2025 rozegrają w czwartek (11 lipca) z KF Llapi w eliminacjach Ligi Europy.