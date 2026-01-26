Problemy Widzewa Łódź przed hitem Ekstraklasy. Gwiazdor może nie zagrać

Widzew Łódź sprowadził Bartłomieja Drągowskiego z Grecji. Według Mateusza Borka z "Kanału Sportowego", bramkarz reprezentacji Polski doznał kontuzji, która może wyeliminować go z meczu przeciwko Jagiellonii Białystok.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Bartłomiej Drągowski może opuścić hit Ekstraklasy

Widzew Łódź zainauguruje rundę wiosenną PKO BP Ekstraklasy meczem z Jagiellonią Białystok przed własną publicznością. Spotkanie będzie miało szczególny wymiar dla Bartłomieja Drągowskiego, który obecnie występuje w barwach klubu z al. Piłsudskiego, a w przeszłości reprezentował Dumę Podlasia.

Bramkarz reprezentacji Polski zimą wrócił do kraju po blisko dziesięciu latach gry za granicą, dołączając do Widzewa z Panathinaikosu Ateny. Łódzki klub zapłacił za 28-latka około 300 tysięcy euro. W Grecji Drągowski stracił miejsce w składzie po decyzji trenera Rafaela Beniteza.

Wiele wskazuje jednak na to, że debiut nowego golkipera Widzewa może się opóźnić. Jak poinformował Mateusz Borek w „Kanale Sportowym”, Drągowski zmaga się z problemami z mięśniem dwugłowym uda i jego występ w meczu przeciwko Jagiellonii stoi pod znakiem zapytania.

Sytuacja obu zespołów w tabeli jest diametralnie różna. Widzew zajmuje obecnie 15. miejsce i walczy o oddalenie się od strefy spadkowej, natomiast drużyna Adriana Siemieńca plasuje się na trzeciej pozycji. Drągowski wnosi do Widzewa ogromne doświadczenie. Na poziomie Serie A rozegrał łącznie 129 spotkań, reprezentując barwy Fiorentiny, Empoli oraz Spezii. Jeszcze przed utratą miejsca w składzie Panathinaikosu wystąpił w 14 meczach bieżącego sezonu.