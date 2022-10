fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Z meczu na mecz słabnie pozycja Piotra Stokowca w Zagłębiu Lubin. Po wstydliwej porażce z Motorem Lublin w 1/16 pucharu Polski pojawiły się plotki, że Miedziowi rozglądają się już za nowym trenerem. Informacje te potwierdzają także dziennikarze Weszlo.com.

Miernie prezentuje się Zagłębie Lubin w sezonie 2022/23

Władze klubu były mocno niezadowolone z porażki w pucharze Polski z Motorem Lublin już na etapie 1/16

W czwartek na zebraniu zarządu przedyskutowana zostanie przyszłość Piotra Stokowca

Zarząd oczekuje natychmiastowej poprawy rezultatów Zagłębia

Cienko przędzie w tym sezonie Zagłębie Lubin. W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy Miedziowi wyraźnie ulegli 0:3 Widzewowi Łódź i spadli już na 12 miejsce w tabeli. Spadek jak na razie im nie zagraża, jednak zdecydowanie więcej po tym sezonie obiecywali sobie kibice Zagłębia. Zdaniem dziennikarzy Weszlo.com, zarząd klubu był potężnie rozczarowany porażką z Motorem Lublin w 1/16 pucharu Polski. Osłabiło to poważnie pozycję Piotra Stokowca.

Podopieczni Piotra Stokowca w 13 dotychczasowych meczach zdobyli 12 bramek, co jest drugim najgorszym wynikiem w lidze. W czwartek ma dojść do spotkania w klubie, podczas którego przedyskutowana zostanie przyszłość trenera Zagłębia Lubin. W mediach pojawiły się już nawet pierwsze informacje o jego potencjalnych następcach. Jednym z kandydatów jest Aleksandar Vukovic.

Były szkoleniowiec Legii Warszawa pozostaje bez pracy od zakończenia rozgrywek 2021/22. Serb widziany był na trybunach podczas meczu Motoru z Zagłębiem, co wzbudziło dodatkowo plotki na temat potencjalnego objęcia posady trenera Miedziowych.

Stokowiec Zagłębie prowadzi już drugi raz. Był on trenerem Miedziowych w latach 2014-2017, a do klubu wrócił w grudniu 2021 roku. Jego bilans od tamtej pory to 10 zwycięstw, osiem remisów i 12 porażek.