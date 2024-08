fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Michale Amyeaw o kwestionowaniu jego relacji z Polską

Michael Ameyaw to gracz, który jest jedną z kluczowych postaci w Piaście Gliwice dowodzonym przez Aleksandara Vukovicia. Ostatnio pojawiły się głosy, że skrzydłowy może zostać powołany do reprezentacji Polski. Wśród kibiców pojawiały się natomiast komentarze, kwestionujące związki zawodnika z Polską. Sam zainteresowany nie zgodził się z taką opinią.

– Gdy faktycznie pojawiały się informacje na ten temat, to sam pozwoliłem sobie przejrzeć pewne komentarze. Nie mogę się zgodzić z tym, co było mówione. Spotkałem się z masą naprawdę pozytywnych informacji i bardzo fajnych reakcji. Wiadomo jednak, że wśród tak pozytywnych informacji zawsze znajdą się też negatywne – mówił Ameyaw w magazynie “Liga+ Extra” na antenie CANAL+ Sport.

🗣️Michael Ameyaw: „Urodziłem się w Polsce, moja mama jest Polką, mój ojciec również posiada obywatelstwo polskie. Kolor skóry nie powinien determinować tego, czy możemy kogoś nazwać Polakiem”.👏 🇵🇱 pic.twitter.com/Q0L5QlOMOY — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 25, 2024

– Nie można mówić, że jesteśmy w kraju rasistów. Polska to super kraj do życia i zdecydowanie nie mogę się zgodzić z tymi głosami, które ostatnio miały miejsce. A co do ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że jestem Polakiem, to chciałbym przekazać, że urodziłem się w Polsce, moja mama jest Polką, mój ojciec mieszka w Polsce od 30 lat i również ma obywatelstwo polskie. Kolor skóry nie powinien determinować tego, czy możemy kogoś nazwać Polakiem – uzupełnił zawodnik.

23-latrek ma kontrakt ważny z klubem z Gliwic do końca czerwca 2026 roku. W tej kampanii Ameyaw wystąpił w sześciu spotkaniach PKO BP Ekstraklasy, notując w nich dwa trafienia.

