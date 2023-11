Damian Rasak to bez wątpienia jeden z najmocniejszych punktów zabrzańskiego Górnika. W poniedziałkowym spotkaniu z Cracovią zawodnik kolejny raz wyróżnił się walecznością i wola walki. W rozmowie z Goal.pl piłkarz odniósł się do urazu, jakiego nabawił się w trakcie starcia 14. kolejki PKO Ekstraklasy.

fot. Imago / Łukasz Laskowski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Damian Rasak

Górnik Zabrze aktualnie plasuje sie na ósmym miejscu z dorobkiem 19 punktów na koncie

Mocnym punktem ekipy Jana Urbana jest przede wszystkim Damian Rasak

W rozmowie z Goal.pl piłkarz wypowiedział się na temat zwycięstwa nad Cracovią, sytuacji stykowej, gdy nabawił się urazu, a także ujawnił, kogo chciałby dla zabrzańskiej drużyny w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski

“Potrafimy wygrywać seriami”

Damian Rasak to zawodnik, który trafił do Górnika Zabrze w lutym 2023 roku. Zawodnik jednocześnie szybko stał się kluczową postacią 14-krotnego mistrza Polski. W tym sezonie wystąpił łącznie w 16 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Piłkarz podsumował poniedziałkowy mecz Górników przeciwko Cracovii.

– W drugiej połowie musieliśmy zagrać lepiej, niż to, co zaprezentowaliśmy w pierwszej połowie. Było mało składnej gry i sytuacji strzeleckich z naszej strony. Czułem, że ta druga połowa będzie dużo lepsza i tak było. Nie byliśmy jakoś fenomenalnie dysponowani, ale finalnie zasłużyliśmy na zwycięstwo. Lubimy passe zwycięstw. W poprzednim sezonie pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać seriami i mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej – powiedział Rasak w rozmowie z Goal.pl.

W drugiej części meczu niepokój mógł wkradł się w serca fanów zabrzańskiej drużyny, gdy po jednej z akcji, z grymasem bólu na twarzy był pomocnik Górnika. Piłkarz wypowiedział się na ten temat. – Bałem się przez chwilę, że mam coś z placem lub palcami u nogi. Nie czułem ich przez chwilę. Czy to coś poważnego? Nie ma się czym martwić. Nie pozwolę, aby oddać teraz pierwszy skład. Dziwi mnie natomiast, że sędzia stał dwa metry obok i nie widział ewidentnego faulu. Obrońca był spóźniony i stanął na mojej stopie. Na szczęście mogę się cieszyć, że dotrwałem do końca i wygraliśmy mecz – mówił Rasak.

W piątek odbędzie się losowanie par 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Nasz rozmówca wprost powiedział, kogo chciałby dla Górnika w kolejnej fazie rozgrywek. – Na pewno chciałbym kogoś z niższej ligi niż Ekstraklasa. Kogo jednak nie wylosujemy, no to będziemy grać o zwycięstwo. Chcemy zajść daleko w krajowym pucharze i na pewno nie odpuścimy tych rozgrywek. O ewentualnej premii za triumf w Fortuna Pucharze Polski na razie nic mi nie wiadomo. W każdym razie ja chciałbym zajść dalej, niż do 1/8 finału, bo odkąd jestem w Ekstraklasie, to nie było mi to dane – zakończył Rasak.

Czytaj więcej: Górnik – Cracovia: Olkowski wywołał szaloną radość przy Roosevelta [WIDEO]