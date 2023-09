fot. Imago / Grzegorz Wajdax / SOPA Image Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin w środowy wieczór rozegra zaległe spotkanie w ramach szóstej kolejki PKO Ekstraklasy

Przed konfrontacją z Legią Warszawa swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Portowców

Środowa potyczka zacznie się o godzinie 20:00

Trener Pogoni przed meczem z Legią

Pogoń Szczecin ostatnio jest na fali wznoszącej po dwóch zwycięstwa z rzędu. Portowcy w pokonanym polu zostawili: Koronę Kielce (3:1) i Cracovię (5:1). Jednocześnie ekipa ze Szczecina znalazła się w pierwszej połówce tabeli.

– Nasza mentalność nie jest zależna od tego, jak wyglądał zeszły sezon. Podbudowały nas bardzo dwa ostatnie mecze, zwłaszcza ten z Cracovią. Najistotniejsze jest to, abyśmy w siebie wierzyli. Wiemy jak grać w piłkę i dopóki będziemy w to wierzyli, to będzie dobrze. Legia to doskonały zespół, świetnie prezentujący się na boisku. Drużyna kompletna, mógłbym powiedzieć. Na każdym etapie gry będziemy musieli dawać z siebie wszystko. Zarówno w ataku, obronie, jak i strefach przejściowych będziemy musieli być dobrzy – mówił Jens Gustafsson na przedmeczowej konferencji prasowej.

– Takie mecze jak te z Legią i z Lechem to są starcia, na które wszyscy czekają. Zawodnicy, trenerzy, kibice, pracownicy w administracji. Wszyscy nie możemy doczekać się takich spotkań przy pełnych trybunach i wspaniałej atmosferze – dodał Szwed.

– Ja mam duży respekt do Cracovii, ale sądzę, że my mamy jeszcze coś w zanadrzu. Musimy pokazać wszystko, co mamy, dać z siebie sto -procent, aby jutro wygrać. To jest dobry moment, abyśmy pokazali się jeszcze z lepszej strony – powiedział opiekun Pogoni.

Czytaj więcej: Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2023)