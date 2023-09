IMAGO / KRYSTYNA PACZKOWSKA/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

W Śląsku Wrocław może dojść do zmiany na stanowisku prezesa

Obecny dyrektor ds. marketingu ma zastąpić p.o. prezesa Macieja Potockiego

Zespół z Wrocławia dobrze prezentował się przed przerwą na kadrę

Idą zmiany

Śląsk Wrocław na początku sezonu naprawdę może imponować formą. Podopieczni Jacka Magiery w dotychczasowych siedmiu spotkaniach zdobyli 13 punktów i zajmują pozycję wicelidera tabeli PKO BP Ekstraklasy. To duża różnica w porównaniu do tego, co działo się w zespole jeszcze trzy miesiące temu.

Niemniej dobre wyniki sprawiają, że coraz głośniej mówi się o trwających rozmowach ws. prywatyzacji klubu. Zanim jednak to nastąpi, Śląsk ma zyskać nowego prezesa. Według informacji przekazanych przez Karola Bugajskiego z “Przeglądu Sportowego”, nowym sternikiem “Wojskowych” ma zostać Patryk Załęczny, obecny dyrektor ds. komunikacji, marketingu i sprzedaży w Śląsku Wrocław.

