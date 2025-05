Piłkarze murem za Feio?! Jasne stanowisko kapitana

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Kapustka: Szatnia docenia Feio

Przyszłość Goncalo Feio wciąż nie jest pewna. Wszystko wskazuje na to, że decyzję władz Legii Warszawa poznamy w najbliższych dniach, być może jeszcze przed końcem sezonu w PKO Ekstraklasie. Wygnały płynące jednak ze stolicy są raczej takie, że Portugalczyk powinien pożegnać się ze swoim stanowiskiem. Michał Żewłakow dał tak do zrozumienia podczas programu „Liga+Extra” na antenie Canal+.

Teraz jednak w tej sprawie pojawiają się nowe informacje, a przynajmniej nowe argumenty za tym, aby Feio pozostał na stanowisku trenera. Bartosz Kapustka w rozmowie w podcaście „Kilka słów o Legii” powiedział wprost, że praca Portugalczyka jest szanowana i doceniana w szatni, a więc piłkarze raczej stoją murem za swoim trenerem.

WIDEO: Nowa twarz w Legii. Ekspert wskazuje plusy i minusy

– Myślę, że każdy widzi, ile wkłada pracy we wszystko, co robi. Nie można mu tego odmówić. Piłkarze doceniają, kiedy dostrzegają, że szkoleniowiec jest przygotowany na każdą odprawę, trening. Nic nie jest przypadkiem. To gość, który zawsze jako pierwszy przychodzi do klubu – powiedział Kapustka w rozmowie w podcaście „Kilka słów o Legii” cytowany przez serwis „Legia.net”.

– Zaraża ludzi wiarą – sądzę, że przez to też zawodnicy często idą do przodu pod kątem indywidualnym, bo widzą, że mają za sobą gościa, który chce wycisnąć z nich maksimum – dodał kapitan Legii Warszawa.

