Cierpliwość popłaciła. Piast znalazł sposób na lidera [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice - Wisła Płock

Gliwice przeklęte dla Wisły Płock. Piast buduje twierdzę przy Okrzei

Piast Gliwice po wygranej w zaległym spotkaniu z Lechem Poznań (1:0) rozochocił się i miał plan, aby wygrać trzecie z rzędu spotkanie ligowe w roli gospodarza. Zadanie nie było jednak łatwe, bo na drodze Niebiesko-czerwonych stanęła Wisła Płock. Nafciarze mieli apetyt nie tylko na drugą wygraną w 2026 roku, ale też na odzyskanie fotela lidera. Pierwsza potyczka z udziałem obu drużyn w tej kampanii zakończyła się wygraną Płocczan (2:0). Ogólnie jednak jeszcze nigdy w historii Wisła nie wygrała na stadionie przy ulicy Okrzei.

Pierwsza połowa zgodnie z oczekiwaniami nie była pasjonującym widowiskiem przez większość czasu. Tak naprawdę dopiero w ostatnich 10 minutach pierwszej odsłony obie drużyny nieco się ożywiły i zaczęły szukać gola. Najpierw w 37. minucie Zan Rogelj był bliski szczęścia, ale z tą próbą najpiuerw poradził sobie Frantisek Plach, a chwilę później zawodnik przy kolejnym strzale trafił w poprzeczkę. Dobijać próbował jeszcze Łukasz Sekulski, ale i kapitan nie wpłynął na zmianę wyniku.

Odpowiedź gospodarzy miała miejsce w 40. minucie za sprawą Kuby Lewickiego, jednak również jego uderzenie nie wpłynęło na zmianę rezultatu. Do przerwy było zatem 0:0. Tymczasem po zmianie stron w 60. minucie na mocny strzał z dystansu pozwolił sobie Jakub Lewicki, który najpierw miał czas, aby dobrze ustawić sobie piłkę do uderzenia, a następnie zatrudnił golkipera rywali. Rafał Leszczyński poradził sobie jednak z pierwszym celnym strzałem Piasta w spotkaniu.

Mimo kolejnych nieudanych prób związanych z dążeniem do zmiany rezultatu, to ekipa z Gliwic nie składała broni i konsekwentnie nadal szukała gola. Cierpliwość została nagrodzona w 70. minucie po hiszpańskiej akcji. Podaniem do Jorge Felixa wyróżnił się Hugo Vallejo. Z kolei doświadczony zawodnik zdobył swoją drugą bramkę w tym sezonie.

Podwójna radość Jorge Felixa! ⚽👶 Zawodnik Piasta świetnie zachował się w polu karnym rywala! 🎯



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEWhJW pic.twitter.com/yyuo5d6Vwd — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 9, 2026

Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i Niebiesko-czerwoni odnieśli ósme zwycięstwo w sezonie i wskoczyli na 10. miejsce w tabeli. Nafciarze ponieśli natomiast trzecią porażkę. W następnej serii gier Piast zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań. Z kolei zespół z Płocka zagra u siebie z Widzewem Łódź

Piast Gliwice – Wisła Płock 1:0 (0:0)

1:0 Jorge Felix 70′