Piast Gliwice zdobył obiekt Rakowa. “Dostaliśmy nagrodę”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Aleksandar Vuković po meczu Raków Częstochowa – Piast Gliwice

Piast Gliwice wygrał w piątkowy wieczór czwarte spotkanie w tym sezonie, pozostawiając w pokonanym polu Raków Częstochowa. Kolejny raz w tej kampanii drużyna Aleksandara Vukovicia mogła liczyć na Michaela Ameyawa. 23-latek strzelił trzeciego gola w siódmym występie, potwierdzając, że jest w dobrej dyspozycji. Po meczu głos zabrał natomiast szkoleniowiec Niebiesko-czerwonych, omawiając ogólnie boiskowe wydarzenia.

– Piast jeszcze nie wygrał na obiekcie Rakowa Częstochowa w PKO Ekstraklasie, więc to samo w sobie świadczy o tym, jak to jest udany dzień dla nas. Wiadomo nie od dzisiaj, że gra w tym miejscu nie jest łatwa. Nie podobał mi się początek spotkania w naszym wykonaniu, gdy daliśmy się zepchnąć. Byliśmy zbyt nisko ustawieni. Nie straciliśmy jednak gola. Później spotkanie było wyrównane. Był nawet fragment, gdy gospodarze kontrolowali grę. My natomiast mieliśmy sytuację Damiana Kądziora. Do tego mieliśmy rzut karny. W jego trakcie była sytuacja, gdy obok wykonawcy przechodzili rywale i przeszkadzali. Nie powinno to tak wyglądać. Najważniejsze jest jednak dla nas to, że nie spuściliśmy głów i dostaliśmy nagrodę, zdobywając bramkę po stałym fragmencie gry – rzekł Vuković na pomeczowej konferencji prasowej.

Niebiesko-czerwoni nie wybiegają w przyszłość

– To jest moment, gdy można powiedzieć, jaki był początek sezonu. Po siedmiu spotkaniach można powiedzieć, że to był dla nas udany czas. Oprócz meczu w Mielcu ze Stalą. Musimy z większą wiarą i siłami podejść do kolejnych spotkań. Nie możemy już dzisiaj deklarować, o co gramy. Musimy koncentrować się na tym, co jest tu i teraz. Trzeba twardo stąpać po ziemi. Musimy dalej pracować – dodał trener Piasta.

Po reprezentacyjnej przerwie ekipa z Gliwic zmierzy się w roli gospodarza z Puszczą Niepołomice. Spotkanie odbędzie się 15 września o godzinie 12:15.

