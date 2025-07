Raków finalizuje duży transfer. Dinamo zaakceptowało ofertę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marko Bulat blisko transferu do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa do ostatniego meczu sezonu walczył o mistrzostwo Polski. Ostatecznie drużyna Marka Papszuna musiała zadowolić się 2. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Przed nimi kolejna szansa, aby włączyć się do rywalizacji o tytuł, ponieważ rozgrywki w Polsce ruszą w najbliższy weekend. Lada moment Medaliki rozpoczną także drogę do gry w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Zanim sezon rozpocznie się na dobre władze, klubu pracują nad wzmocnieniami. Raków sfinalizował już siedem transferów, ogłaszając pozyskanie takich graczy jak: Lamine Diaby-Fadiga, Oliwier Zych, Oskar Repka czy Apostolos Konstantopoulos.

Wszystko wskazuje na to, że w Częstochowie można spodziewać się kolejnych zawodników. Ostatnio pojawiły się informacje, że Raków rozważa transfer Marko Bulata. Nowe informacje w tej sprawie przekazał serwis index.hr. Ich zdaniem oferta, jaką polski klub wysłał do Zagrzebia została przyjęta przez Dinamo. Do sfinalizowania transakcji został tylko jeden krok, a mianowicie osiągnięcie porozumienia z samym piłkarzem. To nie powinno stanowić problemu, ponieważ Chorwat został skreślony przez obecnego pracodawcę.

Marko Bulat to 23-letni ofensywny pomocnik, który jest wychowankiem HNK Sibenik. Dinamo Zagrzeb sprowadziło go zimą 2022 roku za nieco ponad 2 miliony euro. Łącznie rozegrał 87 meczów w klubie, w których zdobył 8 goli i zaliczył 7 asyst. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Belgii, gdzie zakładał koszulkę Standardu Liege.