fot. Imago / Borys Gogulski / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Cracovia byłą blisko trzeciego z rzędu zwycięstwa w PKO Ekstraklasie w poniedziałkowy wieczór

Piast Gliwice finalnie popsuł pany na zabawę zawodników Pasów

Na temat starcia opinią podzielił się szkoleniowiec Piastunek

Piast zatrzymał Cracovię

Piast Gliwice w tym sezonie nie zachwyca pod względem punktowym. Niemniej gra Niebiesko-czerwonych nie wygląda ogólnie źle. W starciach przeciwko Lechowi Poznań (1:2), czy Rakowem Częstochowa (2:1) zespół z Okrzei zebrał po swoim występie sporo pochlebnych opinii. W poniedziałkowy wieczór Piast podzielił się natomiast trzeci raz w sezonie punktami.

– Moja statystyka w meczach z Cracovią jest bardzo dobra, ale wydaje mi się, że wcześniej udało mi się wygrać, niekiedy grając słabiej i robiąc na boisku mniej niż w tym spotkaniu. Teraz nie jest tak, że nie możemy czuć niedosytu tylko z tego powodu, że wyrównaliśmy w końcówce, a powinniśmy byli wyrównać dużo wcześniej. Do tego mieliśmy co najmniej kilka bardzo dobrych sytuacji – mówił Aleksandar Vuković cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Gliwic.

– Grając na tle rywala, który jest w dobrym momencie, gra bardzo dobrą piłkę, jest super przygotowany, ma swój styl i jest niebezpieczny, długimi fragmentami radziliśmy sobie świetnie, grając bardzo dobre spotkanie. Jestem zadowolony z postawy drużyny, która walczyła do końca i zasłużyła na ten punkt nawet w takich okolicznościach – kontynuował Serb.

– Trudno negować to, że jesteśmy nieskuteczni. To nie jest pierwszy mecz, w którym stwarzamy dużo sytuacji, z których czasami trudniej jest bramki nie zdobyć niż zdobyć. To jest piłka nożna, ciężko zawsze wytłumaczyć wszystko racjonalnie. To jest też piękno tego sportu. My musimy dążyć, żeby dalej te sytuacje stwarzać i powiedziałem też to w szatni, ja nie chcę żadnego nowego napastnika. Chcę, żeby ci ludzie byli skuteczniejsi, bo są takie osoby w drużynie, które robiły to, robią i będą robić – przekonywał trener Piasta.

