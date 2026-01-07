Papszun zadowolony. Ten powrót może odmienić Legię

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

Legia wzmocniony. Dwóch piłkarzy wróciło do treningów

Legia Warszawa ma za sobą fatalną rundę – w Ekstraklasie zajmuje miejsce w strefie spadkowej, a do tego odpadła z Pucharu Polski i Ligi Konferencji. Drużynie na pewno nie pomogły zawirowania na ławce trenerskiej, gdyż po rezygnacji Edwarda Iordanescu rolę tymczasowego opiekuna przejął Inaki Astiz. Wydawało się, że jego dowodzenie nie potrwa długo, a tymczasem odpowiadał za wyniki aż do przerwy zimowej. Dopiero w połowie grudnia Marek Papszun oficjalnie opuścił szeregi Rakowa Częstochowa i przeniósł się do stolicy.

Zespół przygotowuje się już pod wodzą Papszuna i ma spore cele w kontekście drugiej części sezonu. Pozostanie mu gra tylko na jednym froncie, więc powinien jeszcze powalczyć o czołowe lokaty w Ekstraklasie.

Przed Papszunem i jego sztabem mnóstwo pracy, która dotyczy także kształtu kadry na rundę wiosenną oraz przyszły sezon. Zanim dojdzie do kolejnych ruchów transferowych, trener chce w pełni poznać możliwości swoich podopiecznych. Klub przedstawił dobre wieści, bowiem od początku przygotowań do wiosny w treningach udział biorą Juergen Elitim oraz Radovan Pankov. Obaj kończyli rundę jesienną z kontuzjami.

Kibiców cieszy przede wszystkim powrót tego pierwszego, gdyż do tej pory był on liderem drugiej linii Legii. Elitim wystąpił w tym sezonie w 22 meczach, gromadząc trzy bramki oraz cztery asysty. Z nim w składzie Wojskowi mogą być znacznie mocniejsi.