fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Pestka

Kamil Pestka nie podjął jeszcze wiążącej decyzji w sprawie swojej przyszłości

Po sezonie wygasa jego kontrakt z Cracovią

24-letni obrońca cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony polskich i zagranicznych klubów

Pestka wyjedzie z Ekstraklasy?

Obecny sezon jest dla Kamila Pestki istnym koszmarem. Po raz ostatni na boiskach Ekstraklasy pojawił się on pod koniec sierpnia 2022 roku. W meczu ze Śląskiem Wrocław zerwał więzadła poboczne w kolanie, co zwiastowało bardzo długą przerwę od gry. Rehabilitacja defensora Cracovii z początku nie przebiegała po jego myśli, co tylko przedłużyło absencję.

Niebawem 24-latek powinien wrócić na boisko. Niewiadomą pozostaje tylko, w barwach jakiego klubu będzie grał w przyszłym sezonie. Jego kontrakt z Pasami obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. W rozmowie z “Przeglądem Sportowym” nie wykluczył kontynuowania współpracy, natomiast bardziej prawdopodobna wydaje się być zmiana otoczenia. Jak sam przyznaje – na brak zainteresowania narzekać nie może.

– Mam kilka ofert z kraju i z klubów zagranicznych. Nie zamykam się na żadne rozwiązanie – pozostanie w Cracovii lub odejście. Sprawa jest otwarta. Wybiorę najlepszą opcję dla siebie. Którą? Nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć. W sporcie to naturalne, że zmienia się kluby. Czasem po prostu przychodzą takie momenty. Numerem jeden jest bycie zdrowym. Akurat tego już jestem bardzo blisko. Numer dwa, to wybór klubu. Następnie, powrót do formy i regularnego grania. To trzy najbliższe cele – wyjaśnia Pestka.

