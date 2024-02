fot. Imago / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze wygrał w meczu 20. kolejki PKO Ekstraklasy ósme spotkanie w sezonie

Na temat rywalizacji z Piastem Gliwice i nie tylko wypowiedział się Lukas Podolski

38-latek ujawnił, że miał swój udział przy transferze Adriana Kapralika do 14-kroenego mistrza Polski

Lukas Podolski po meczu Piast Gliwice – Górnik Zabrze

Górnik Zabrze udanie wrócił do ligowego grania w rundzie wiosennej. Drużyna Jana Urbana w sobotni wieczór przekonująco pokonała Piasta Gliwice (3:1). Ozdobą meczu był gol Lukasa Podolskiego po uderzeniu sprzed pola karnego. Zawodnik podzielił się swoimi spostrzeżeniami po zakończeniu spotkania.

Klub z Zabrza przed Derbami Śląska starał się o to, aby na stadion w Gliwicach mogło udać się tysiąc kibiców Górnika. Finalnie Piast Gliwice nie wyraził na to zgody, co skomentował Podolski po wygranej z Niebiesko-czerwonymi.

– Chociaż naszych kibiców było 500, a fanów gospodarzy siedem tysięcy, to i tak my byliśmy lepsi. Czemu nie było zgody, aby przyjechało naszych kibiców więcej? Nie wiem. Może gospodarze się bali. Chcieliśmy też na boisko wyjść z dzwonkiem, aby upamiętnić rocznicę śmierci Leona (legendarnego kibica Górnika – przyp. red.), ale też nie dostaliśmy na to zgody. Koniec końców był zarówno dzwonek na boisku, było zwycięstwo, więc wszystko skończyło się tak jak miało się skończył – mówił były piłkarz Bayernu Monachium czy Arsenalu.

Podolski nie szczędził pochwał przede wszystkim w kierunku dwóch graczy. – Bardzo dobry mecz zagrał Dominik Szala. To naprawdę cieszy, bo ma 17 lat. Ja lada moment będzie miał 39 lat i zdobyłem bramkę, a ponadto młodzi Szala i Adrian Kapralik pokazują się z dobrej strony. To bardzo cieszy. Bardzo fajnie, że taki zawodnik jak Adrian do nas trafił. Mogę ujawnić, że też miałem swój udział w jego transferze. Byłem dwa razy w Zylinie, aby go przekonać do transferu. Jeśli nadal będzie zdobywał bramki, to na pewno jakiś klub się zainteresuje Kapralikiem. W każdym razie i tak dobrze, że ktoś taki do nas przychodzi i marka Górnika przyciąga – powiedział kluczowy piłkarz 14-krotnego mistrza Polski.

– Jak przekonuje zawodników do tego, aby dołączyli do nas? Trzeba opowiedzieć o kibicach, stadionie, historii klubu. Mówię też wprost, że jestem i mogę pomóc. Dodaje też ilu jest zawodników, którzy wybili się w Górniku. To może zachęcić. Wystarczy spojrzeć na ostatnie transfery z klubu i widać, że trochę tego było – dodał Podolski.

Doświadczony piłkarz lekceważąco wypowiedział się na temat Piasta Gliwice, mówiąc zdecydowanie, że dla Górnika tak naprawdę derbową rywalizacją są mecze z Ruchem Chorzów. – Spotkania takie zwykle są na styku. Każda seria się jednak kiedyś kończy. Udało nam się to. Może w nowym sezonie będzie inaczej. Zobaczymy. W każdym razie meczów z Piastem Gliwice nie traktujemy w Górniku jak derby. Dla nas derbami są spotkania z Ruchem Chorzów. My jako Górnik nie zwracamy uwagi tak na Piasta, jak Piast na nas. To był kolejny mecz o trzy punkty i oby tak dalej było – rzekł Podolski.

Coraz częściej słychać głosy, że mistrz świata z reprezentacja Niemiec może mieć swoje miejsce w galerii sław klubu Zabrza. Sam zainteresowany wypowiedział się na ten temat. – Galeria sław Górnika? Nie myślę o tym. Jak będę to będę, jak nie to, to trudno. Najważniejsze jest dla mnie to, że oddaję serce dla Górnika. Reszta to pierdoły – powiedział 38-latek.