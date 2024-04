Moda na PKO Ekstraklasę. Pękła niesamowita bariera

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Rekord w PKO Ekstraklasie. 3 mln widz na stadionie

Entuzjazm wśród fanów PKO Ekstraklasy rośnie, co potwierdza bieżący sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Obecna kampania charakteryzujący się wyjątkowo wysoką frekwencją na stadionach, a kluby niespotykanie często chwalą się tak zwanym “sold out”. Wielokrotnie miało to miejsce podczas meczów Legii Warszawa, Górnika Zabrze czy Śląska Wrocław, ale nie tylko.

Wysoka frekwencja podczas meczów PKO Ekstraklasy spowodowała, że podczas sobotniego meczu Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice pękła piękna bariera. Na trybunach zasiadł kibic numer 3 miliony. W przerwie odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której udokumentowano tą wspaniałą chwilę.

Ponad 3️⃣ miliony kibiców na meczach ligowych w tym sezonie – mamy to! 🥳



Cieszymy się, że jesteście z nami #NaStadionie 💪 Gratulacje dla Klubów i Kibiców. Wielkie słowa uznania dla wszystkich, którzy nakręcają z nami #ModaNaKibicowanie 👏 pic.twitter.com/91e3mEl5IJ — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 20, 2024

To rekord w PKO Ekstraklasie w XXI wieku. Dotychczas żaden sezon nie zgromadził tak wielkiej publiki na meczach polskiej ekstraklasy. Teraz nadchodzi czas, by śrubować ten piękny wynik, który może okazać się naprawdę okazały, biorąc pod uwagę, że do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze sporo kolejek.

Warto tutaj również przypomnieć o sobotnim pojedynku Ruchu Chorzów z Widzewem Łódź na Stadionie Śląski. “Mecz przyjaźni” zgromadzi w Kotle Czarownic około 50 tysięcy fanów. Takiego wyniku w PKO Ekstraklasie nie było od blisko 50 lat. Z kolei w niedzielę, znów komplet publiczności obejrzy domowy mecz Legii Warszawa. Tym razem na Łazienkowską zawita Śląsk Wrocław.

