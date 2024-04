Tomasz Hajto wróci na ławkę trenerską? Zaskakujące słowa

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Tomasz Hajto chętnie przejąłby zespół Ekstraklasy

Tomasz Hajto po zakończeniu piłkarskiej kariery zajął się pracą trenerską. Najpierw przez niecały rok prowadził LUKS Gomunice. W 2012 roku trenował Jagiellonię Białystok. Jego przygoda na Podlasiu zakończyła na 47 spotkaniach. W latach 2014-2015 odpowiadał za wyniki GKS-u Tychy.

Ekspert telewizyjny nie szczędził krytyki Goncalo Feio, który w kwietniu przejął Legię Warszawa po zwolnieniu Kosty Runjaicia. – Sprzedał narrację, że jest mega fachowcem, że jest mega profesjonalny, się lubi z kimś pokłócić. Taki jest mój odbiór jako Polaka. Nie ma argumentu, żeby kogoś przekonać do swojej wizji. Życzę sobie, żeby był bardziej powściągliwy w swoich wypowiedziach – mówił Hajto.

Hajto mocno o Feio

– Niech nie uczy nas, Polaków, co mamy robić i co jest profesjonalizmem – dodał o portugalskim szkoleniowcu – Jak dzisiaj patrzę co się dzieje na rynku, kto dostaje szansę w wielkich klubach, jak chociażby Rumak w Lechu czy Feio w Legii, to stwierdziłem, że jak dostanę ofertę ze stabilnego klubu to ją naprawdę rozważę. Zrobię sobie trzecie podejście. Nie zaakceptuję jednak warunków, że powiedzą mi co mam robić – zaznaczył.

Goncalo Feio ma za sobą debiut w Legii. W 28. kolejce PKO Ekstraklasy zremisował z Rakowem Częstochowa (1:1). Wojskowi w niedzielę podejmą zespół Śląska Wrocław przy Łazienkowskiej.