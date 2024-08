Mecze dwóch klubów Ekstraklasy bez kibiców gości. Oficjalny komunikat

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Cracovia Kraków - Widzew Łódź

Ekstraklasa: kibice gości “bez wstępu’ na spotkaniach dwóch ekip

W pojedynku zamykającym 3. kolejkę Cracovia przegrała z Widzewem. Porażka to niejedyne zmartwienie Pasów. W trakcie spotkania specyficzne widowisko urządzili kibice obu ekipy, którzy z trybun przenieśli się na… dach stadionu. Ekstraklasa takich scen jeszcze nie widziała, to pewne. Po meczu zdecydowanie więcej mówiło się o tym, co działo się poza murawą.

– W związku z zaistniałą sytuacją podczas meczu pomiędzy Cracovią a Widzewem Łódź ubolewamy nad tym, że doszło do naruszenia porządku publicznego. Klub dopełnił wszelkich obowiązków zabezpieczenia imprezy masowej, wzmacniając ochronę oraz stosując dodatkowe zabezpieczenia w infrastrukturze stadionowej. Jednocześnie informujemy, że nie było osób poszkodowanych. Aktualnie szacujemy zniszczenia na sektorze gości. Na podstawie wstępnych oględzin, sektor zostanie wyłączony z użytku do końca sezonu – czytamy w komunikacie gospodarzy, opublikowanym tego samego dnia.

We wtorek “obawy” Cracovii potwierdziła Puszcza Niepołomice. – Zarząd klubu Puszcza Niepołomice otrzymał informację od Klubu Sportowego Cracovia S.A. dotyczącą zniszczeń i zamknięcia sektora gości do końca sezonu. W związku z tym, mecze Puszczy Niepołomice na Stadionie przy ul. Kałuży w Krakowie odbywać się będą bez zorganizowanej grupy kibiców gości – przekazała ekipa z Niepołomic.

W ten sposób dwa kluby PO BP Ekstraklasy nie będą przyjmowały kibiców gości podczas swoich domowych spotkań. Cracovia do końca sezonu, natomiast Puszcza – do momentu gry na stadionie przy ulicy Kałuży.