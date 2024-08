fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Cracovii

Akcja na dachu w trakcie meczu Cracovia – Widzew Łódź

Cracovia w poniedziałkowy wieczór wzięła udział w spotkaniu PKO BP Ekstraklasy, które miało charakter meczu podwyższonego ryzyka. Było to związane z tym, że rywalem Pasów był Widzew Łódź, którego kibice są w dobrych relacjach z fanami krakowskiej Wisły. Tym samym organy prewencji zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Mimo że sporo było policji w obrębie stadionu Cracovii w poniedziałkowy wieczór, to i tak szalikowcy obu ekip nic sobie z tego nie robili. W drugiej połowie poniedziałkowej potyczki w pewnym momencie fani łódzkiej drużyny zrobili coś w stylu happeningu. Prezentując oprawę, postanowili wykorzystać do niej to, co było już na dachu stadionu. Chodzi o widniejący napis: “CRACOVIA PANY”. Pierwsza część nie za bardzo kibicom Widzewa odpowiadała, więc postanowili przykryć ją płótnem z napisem “WIDZEW”. Tym samym finalnie większość widzów na trybunach mogła zobaczyć napis: “WIDZEW PANY”, co błyskawicznie zostało uchwycone przez fotoreporterów.

Ekstraklasa tego jeszcze nie widziała

Powyższe działanie rozsierdziło grupę najzagorzalszych kibiców gospodarzy, którzy nie zastanawiając się długo, postanowili zainterweniować. Szybko ruszyli na dach, aby zdobyć transparent z niepasującym im hasłem. To finalnie im się udało i płótno zakończyło swój żywot na płocie, gdzie zostało spalone.

Całe zdarzenie zmusiło sędziego zawodów Jarosława Przybyła do zarządzenia przerwy w grze. Trwała ona mniej więcej 10 minut. Jednocześnie na teren stadionu w międzyczasie wezwana została policja, która miała pilnować porządku. Mecz udało się ostatecznie dokończyć i górą w nim był Widzew, pokonując gospodarzy dwoma trafieniami (3:1).

To nie pierwszy raz, gdy służby mundurowe musiały pojawić się na stadionie Cracovii. Podobnie było latem 2022 roku, gdy Pasy mierzyły się z Pogonią Szczecin w meczu o mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy. Wówczas miały miejsce burdy na trybunach i wtedy na teren krakowskiej areny wpuszczeni zostali nie tylko policjanci, ale też psy policyjne, które zostały ustawione tuż za linią boczną.

