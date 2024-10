Jacek Magiera zabrał głos po spotkaniu z władzami Wrocławia

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Magiera i prezydent Wrocławia rozmawiali o przyszłości Śląska

Śląsk Wrocław zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy po tym, jak zdobył raptem cztery punkty. Początek sezonu wicemistrzowie Polski musieli łączyć z występami w eliminacjach Ligi Konferencji , które zakończyli na trzeciej rundzie, przegrywając z St. Gallen. W zeszły piątek Jacek Magiera spotkał się w ratuszu z prezydentem Wrocławia, Jackiem Sutrykiem. Podczas konferencji prasowej szkoleniowiec zdradził, o czym rozmawiano na tym spotkaniu.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Podkreślił, że nie są to spotkania decydujące o losach pierwszej drużyny, ale służą ustaleniu szerszej wizji, obejmującej m.in. udział w europejskich pucharach. – Rozmowa jest ważna, przynajmniej dla mnie w perspektywie tego, jak ma Śląsk wyglądać dalej. W piątek mieliśmy spotkanie w ratuszu z prezydentem, natomiast jest ono cykliczne. Rozmawialiśmy na temat strategii oraz tego jak klub ma wyglądać dalej – dodał, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Na pewno w ratuszu nie zapadają decyzję odnośnie pierwszego zespołu. Spotkanie się odbyło, natomiast nie było to takie, jak przedstawia to prasa. Mieliśmy takich mnóstwo w tamtym sezonie i teraz do nich wróciliśmy. Drużyna jest konkretnie nastawiona na wyjście z obecnej sytuacji. Na naszą sytuację zbiegło się wiele czynników, które odpowiadają za to, że nie wygraliśmy jeszcze meczu – zaznaczył.

Wrocławianie w niedzielę zmierzą się z GKS-em w Katowicach w ramach 12. kolejki PKO Ekstraklasy. – Wiemy, że pojedziemy na stary stadion. Pamiętamy, że tam zawsze były twarde i bezpardonowe mecze. To będzie stadion z klimatem i atmosferą lat 90-tych. Zawodnicy zobaczą coś nowego – stwierdził Magiera.