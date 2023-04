PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski zasilił szeregi Górnika Zabrze latem 2021 roku. Tak naprawdę spełnił daną obietnicę przed laty. Obecna umowa niemieckiego zawodnika z klubem wygasa wraz z końcem sezonu. Jednak Adam Matysek w rozmowie z dziennikarzem “TVP Sport” jest spokojny o przyszłość 37-latka w Zabrzu.

– Jest to tak doświadczony piłkarz, że nie trzeba z nim negocjować. Lukas to człowiek instytucja w naszej lidze i nie wymaga on tradycyjnych negocjacji. Uważam, że podpisanie nowego kontraktu jest kwestią pięciu minut. Na tę chwilę nie jest istotne, jak wyglądają rozmowy z nim na temat dalszej współpracy. Skupimy się na czymś innym. Przede wszystkim koncentrujemy się na walce o utrzymanie. Myślimy o najbliższym spotkaniu. W niedzielę gramy ze Śląskiem Wrocław i wygrana w tym spotkaniu jest najistotniejsza – powiedział Matysek.

– Zapewniam, że sytuacja związana z kontraktem “Poldiego” nie spędza mi, ani moim współpracownikom snu z powiek. Jeśli chodzi o niego, to zależy nam na tym, żeby Lukas był zdrowy. Z Zagłębiem nie mógł wystąpić, ale liczymy, że przeciwko Śląskowi będzie w stanie wyjść na murawę. Kwestie kontraktowe żadnej ze strony w niczym nie przeszkadzają i nie uwierają. Każdy robi swoje, a do stołu na pewno zdążymy usiąść. Będziemy rozmawiali, bo tradycyjne negocjacje, tak jak mówiłem, w tym przypadku nie będą potrzebne – zapewnił były reprezentant Polski, a obecnie prezes Górnika Zabrze.

130-krotny reprezentant Niemiec rozegrał w koszulce Górnika Zabrze łącznie 56 spotkań. Zdobył 16 bramek oraz zanotował 12 asyst.

